Eskişehir'deki şehir içi ulaşımda sağlık çalışanlarından ücret alınması protesto edildi

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, Eskişehir'de sağlık çalışanlarına tanınan şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının 30 Haziran'da sona ermesini protesto etti.

Büyükşehir Belediyesinin uygulamasını protesto eden sendika üyeleri, bir araya geldikleri belediye hizmet binası önüne üzerinde "Alkışlar bitti zulüm başladı" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, burada yaptığı açıklamada, 2020 yılının mart ayından bu yana dünya ile birlikte Eskişehir'de de sağlık çalışanları salgın ile mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin pek çok yerinde yılbaşına kadar uzatılan sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı için Eskişehir'de neden sağlık çalışanları ücret ödüyor? Sorusunu soran Köksal, şunları söyledi:

"Tüm dünya evde kalabildi. Uzaktan çalışabildi. Esnek çalışabildi. Hatta kıymetli belediye başkanlarımız bile uzaktan ya da esnek çalışmalar yapabilirken; sağlık çalışanları bir can daha fazla kurtarmak için can vermeye, sınırsız çalışmaya devam ettiler. Salgın ile birlikte ulaşım konusunda yaptığımız müracaata, Cumhurbaşkanlığı'nın kararı ile eş zamanlı olarak olumlu yanıt veren Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, o gün Eskişehir'in sağlıkçılarına olan sevgisi ve saygısından destek olduğunu dile getirmişti. Geride kalan 8 ve 14 Mart'ta, dini bayramlarda şehrimizin her köşesinde belediye başkanlarımızın bol bol sağlık çalışanlarına minnettarlıkları ile dolu duygusal mesajlarına şahit olduk. Şayet müteşekkir kalma noktasında samimiyseniz, minnettarlığınızı dile getirdiğiniz billboardlarınızda anlattığınız kadar içten seviyorsanız sağlık çalışanlarımızı hala devam eden salgın koşullarında, aşı çalışmalarında neden onlara bir destek de siz sağlamıyorsunuz?"

Köksal, Türkiye'nin pek çok yerinde yılbaşına kadar uzatılan sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı için Eskişehir'de geçerli olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 Temmuz'da bir hemşire arkadaşımızın Anıtpark durağından tramvaya binemediği için aşı ve filyasyon çalışmasına yürüyerek gelmek zorunda kalması bu şehirdeki 880 bin Eskişehirli ile birlikte Büyükşehir Belediyemizi de üzmüş müdür? Peki ya SSK tramvay durağından yorgun, bitkin, uykusuz evine gitmeye çalışan aylardır Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanının karşılaştığı cezai işlem uygulaması en az bizler kadar 880 bin Eskişehirliyi ve Büyükşehir Belediyemizi de rencide etmiş midir? İlk günlerde alkışlarınızla gösterdiğiniz minnettarlığınız bugün sona mı erdi? Milyonlar harcanan heykeller gerekli iken sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması tasarruf tedbiri midir? Esnek ve uzaktan çalışmanız sebebiyle belediye idaresini tamamen teslim ettiğiniz kıymetli bürokratlarınızın har vurup harman savurduğu dev bütçede sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretsiz toplu ulaşım hakkının ne kadar büyük bir yük oluyor?"

"Süper kahramanlara karınca kararınca bir el uzatın"

"Hastaya giden, hastadan gelen, canını yok sayan Eskişehir'deki 7 bin 500 sağlık çalışanı ve 2 bin sağlık emekçisi şehir estetiği için ayrılan birkaç heykelden daha mı değersizdir?" diyen Köksal, şunları kaydetti:

"2 heykel fazla olmasını, 9 bin 500 sağlık çalışanın incitmeye tercih mi ediyorsunuz? Madem ilk günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden bağımsız olarak bizlere destek olmak için sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşımadan faydalanma hakkı sağlandıysa bugün neden bu hak için kararnameler, genelgeler engel gösteriliyor? Eskişehir değerlidir derken sağlık çalışanları hariç diye bir dipnot mu koyacaksınız artık? Eskişehirliler değerlidir. Eskişehirliler bize emanettir. diyen kıymetli sağlık çalışanları samimiyet ve küçük bir içten teşekkür bekliyor. Gelin bu şehirdeki sağlık çalışanlarının motivasyonuna destek olun. Daha çok aşı, daha az vaka diye gecesini gündüzüne katan bu süper kahramanlara karınca kararınca bir el uzatın. 5 binden fazla üyesi ile 7 bin 500 sağlık çalışanının hak aram mücadelesindeki yetkili ve etkili sesi Sağlık-Sen, 2 bin sağlık emekçisinin de bizimle beraber çarpan yüreği ile 9 bin 500 kahraman adına size sesleniyor. Ücretsiz toplu taşıma ile ulaşım için Büyükşehir Belediyemize son kez ve güçlü bir sesle haykırıyoruz ve Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğe davet ediyoruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar