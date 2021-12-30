Eskişehir'deki pompalı tüfekli cinayet davasında karar çıkmadı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişinin pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuksuz 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Oğuz Akdoğan'ı pompalı tüfekle başından öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim U., maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Olayla ilgisi bulunan tutuksuz sanık Mahmut A. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede savunması sorulan sanık İbrahim U., önceki beyanlarını tekrar etti. Sanık İbrahim U. önceki savunmalarında maktul Oğuz Akdoğan ile bir tanışıklığı olmadığını ve sanık Mahmut A.'nın maktule borcu olduğunu belirterek, "Oğuz yabancı bir numaradan beni aradı ve aramızdaki olayı konuşarak halletmemizi söyledi ve ben de buluşmaya gittim. Oğuz tanımadığım birkaç kişiyle oradaydı ve tek başına bana doğru geldi, elinde bıçak vardı. Olay aniden meydana geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuksuz sanık Mahmut A. ve tutuklu sanık İbrahim U.'nun mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Mart 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı'nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz Akdoğan başından yaralandı. Ağır yaralanan Oğuz Akdoğan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuz Akdoğan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U.'yu, suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

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