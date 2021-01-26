Eskişehir'deki patlama sesinin nedeninin, test uçuşunda ses hızını geçen askeri uçak olduğu öğrenildi
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Eskişehir'deki patlama sesinin nedeninin, test uçuşunda ses hızını geçen askeri uçak olduğu öğrenildi

26.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:14
Eskişehir'deki patlama sesinin nedeninin, test uçuşunda ses hızını geçen askeri uçak olduğu öğrenildi

Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen bir askeri uçağın neden olduğu belirtildi.

Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen bir askeri uçağın neden olduğu belirtildi.

Eskişehir'de bir patlama sesi duyulduğuna yönelik sosyal medya hesaplarında bazı paylaşımlar yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eskişehir civarında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın test uçuşu esnasında ses hızını geçmesi sonucu "sonik patlama" olarak adlandırılan durum ortaya çıktı.

Ses, yerleşim yerlerinden de duyulurken uçak ve pilot da herhangi olumsuz durumun bulunmadığı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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