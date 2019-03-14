Eskişehir'deki Otellerde Milli Maç Doluluğu

DENİZ AÇIK - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı dolayısıyla 22-26 Mart'ta kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Parkları, müzeleri ve turistik alanlarıyla son dönemlerde turizmin gözde kentlerinden Eskişehir, futbol takımı Eskişehirspor ve taraftarıyla bir futbol şehri olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Kentteki 33 bin kapasiteli yeni Eskişehir Stadı ile 2017 yılında önce Moldova daha sonra Hırvatistan ve İzlanda maçlarına ev sahipliği yapan şehir, yeniden milli heyecana kavuşuyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart'ta EURO 2020 Elemeleri H Grubu'na Moldova ile yapacağı maç için 22-26 Mart'ta Eskişehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı günlüğü 200 ila 600 lira arasındaki fiyatlarla konaklama yapılan 31 oteldeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in turizm anlamında hareketlenmeye başlayan kentlerden olduğunu belirtti.

Eskişehir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart'ta Moldova ile karşılaşacağını anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kentteki Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 31 otelimizde 4 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Moldova maçı dolayısıyla 22-26 Mart'taki periyotta otellerin rezervasyonları doldu. Milli takımın oyuncuları, teknik heyetleri, yöneticileri, hakem heyetleri ve misafirleri kentte bir yoğunluk yaratıyor. Onun dışında Eskişehir bir futbol kentidir. Olağanüstü taraftarını olan bir kentimiz var. Milli maçlarda da kentte inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Pek çok ilden ve ülkeden hem maçı izlemek hem de ambiyansı tatmak için kente geliyorlar. Son günlerde pek çok yakınımız bizi arayıp, maç haftasında konaklamak için yer soruyor ancak yer bulunmuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kentimizin ciddi kazancı oldu. Otellerimiz dolu. Keyifli bir milli maç izlemeyi bekliyoruz."

"Yoğunluk kentin ekonomisine olumlu yansıyacak"

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Konaklama ve Hizmet Faaliyetleri Meclis Üyesi ve otel işletmecisi Faruk Akay da 33 bin kişilik yeni Eskişehir Stadı'nın yine bir Moldova maçında tamamen dolacağına inandığını anlattı.

Akay, şunları söyledi:

"Bu taraftar yoğunluğu kentin ekonomisine olumlu yansıyacak. Milli maçlardaki yoğunluk çok iyi oluyor. Taraftar, takımlar, yöneticiler, önceden gelip, kentte konaklıyor. Bu dönemde mevcut misafir de olunca kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 22-26 Mart arasında kentteki otellerde yer yok. Bu tarihler arasında kente gelecekler günübirlik ziyaret yapmak zorunda kalacak. Bu yoğunluktan çok memnunuz."

Kaynak: AA