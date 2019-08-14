Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

14.08.2019 14:36

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam ormanında etkili olan alevler çevrelendi.

Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerler ile iki yangın söndürme helikopteri ve 16 arazözün yanı sıra bölge halkı destek veriyor.

Kaynak: AA