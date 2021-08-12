Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Burak Ü. (26), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise serbest bırakıldı.

Şirintepe Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta 2 grup arasında borç meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Ufuk S. (25) hayatını kaybetmiş, Okan D. (26) yaralanmıştı. Olayın ardından 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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