Eskişehir'deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı
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Eskişehir'deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı

Eskişehir'deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de son yıllarda gözlenen hızlı nüfus artışı, Korona virüsün yaşandığı 2020 senesinde ciddi bir oranda düştü.

Eskişehir'de son yıllarda gözlenen hızlı nüfus artışı, Korona virüsün yaşandığı 2020 senesinde ciddi bir oranda düştü.

Nüfus hareketliliği ile ilgili çalışma yapan bir şirketin resmi olmayan bir araştırma sonucuna göre; Eskişehir'in nüfus artış hızında 2020 yılında büyük bir düşüş yaşandı. 2012 yılında nüfus artış oranı yüzde 1,09 iken, 2019 yılına kadar bu oran artarak yüzde 1,87'e kadar yükseldi. Söz edilen yıllar arasında en büyük artış ise 2016 yılında yüzde 2,19 olarak gerçekleşti. 2017 yılında küçük bir düşüş yaşanarak yüzde 1,87'e gelen veri çizgisi, Korona virüsün yaşandığı 2020 yılında ise yüzde 0,15'e düştü.

Nüfus artışında öğrenciler etkili

Bu arada 2012 yılı il geneli 789 bin 750 olan Eskişehir'in toplam nüfusu, 2020 yılına kadar 888 bin 828'e kadar çıktı. Yıllardır devam eden artışında bir sene içerisinde yaşanan ciddi düşüşün sebebinin, dünyayı etkileyen Covid-19 nedeniyle yeni öğrencilerin kente gelmemesi olduğunu düşünülüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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