Eskişehir'deki konut satışları düşüşü sürüyor

Eskişehir'deki konut satışlarındaki düşüş aylardır devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen ayki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de 2019 Mayıs ayında bin 313 konut satıldı. Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında, 2018 Mayıs ayına göre yüzde 35,5 oranında azaldı. Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Mayıs ayında konutların 598 adedi ilk defa (ilk el satış), 715 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlar yüzde 63,8 oranında azaldı

Eskişehir'de satışı yapılan bin 313 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 oranında azalarak 250 adet, diğer satışlar ise yüzde 21 oranında azalarak bin 63 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 250 konutun 204 adedi ilk satış, 46 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde ise 2019 Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA