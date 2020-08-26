Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulundu

Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulunduESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan taştan yapılmış boya paleti bulundu.

26.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:21

Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulundu

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan taştan yapılmış boya paleti bulundu.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında ilk tunç çağının kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi. Kazılarda milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlendi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda Küllüoba Höyüğü'nde başlatılan kazıda bu yıl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğündeki Çukurova, Batman ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip görev yapıyor. Bu yılki kazı çalışmalarında milattan önce 3 bin yılına uzanan taştan yapılmış boya paleti bulundu. Dönemin konutlarından birinde bulunan 5 bin yıllık paletin, çanakların boyanması için kullanıldığı değerlendiriyor. Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki, geçen sene yeri saptanan mezarlık alanında yaşayan en erken yerleşimciler ile bu topluluğun yapıları arasında bir bağlantı kurmayı amaçladıklarını söyledi. İlk Tunç Çağı'nın başlangıcından itibaren Küllüoba Höyüğü'ndeki yerleşmenin çok büyük boyutta olduğu ifade eden Türkteki, 'Her konutun içinde evsel üretimin yapıldığını tespit ettik. Her evin içinde bir ocak ve fırın var. Dokuma ve toprak kap üretimi yapıldığını anlıyoruz. Bir kap içinde kırmızı renkli boya kalıntısına rastladık. Aynı alandan boyalı çanak ve çömlek bulundu. Kazıda bir boya paleti bulduk. Onun içinde de boya kalıntılarına ait izler var. Bulduğumuz palette, kırmızı boya kalıntıları çok iyi görünüyor. Diğer renklerle ilgili de yapacağımız analizler sonucu belirleyecek' dedi.

'ÖNEMLİ BİR BULUŞ'

5 bin yıllık olduğu değerlendirilen paletin, kapların boyanmasında kullanıldığını düşündüklerini kaydeden Türkteki, "Paleti, milattan önce 2900-3000 yıllarına tarihlendirebiliriz. Boya izlerle ilgili analizleri önümüzdeki dönemde yapacağız. İçeriğini ve pigment analizlerini gerçekleştireceğiz. Daha önce karşılaşmadığımız bir buluntu olması nedeniyle önemli ve bizleri heyecanlandıran bir buluş oldu" diye konuştu.

Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı 3. Sayfa
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek Ekonomi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde 'Atatürk' geçen paylaşım
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde "Atatürk" geçen paylaşım
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Halit Ergenç Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Eskişehir'deki kazılarda 5 bin yıllık taş palet bulundu - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:26:46. #1.15#
title