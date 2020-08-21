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Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamalı iyi sonuç veriyor

Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamaları sonucu elde edilen sertifikalı ürünler, kent merkezinin yanı sıra Antalya'ya kadar birçok pazarda alıcı buluyor.

Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamalı iyi sonuç veriyor
21.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:48

Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamaları sonucu elde edilen sertifikalı ürünler, kent merkezinin yanı sıra Antalya'ya kadar birçok pazarda alıcı buluyor.

Gündoğdu mahallesinde bulunan Dalyan Somun'a ait seralarda incelemelerde bulunan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması projesine 2020 yılında Somun' at seranın da dahil edildiğini, 10+10 toplam 20 dekar serada sezon itibariyle ağırlıklı olarak domates ve salatalık yetiştirdiğini söyledi. Sever, bu yıl salatalıkta 8-9 ton/dekar ve domateste 15-16 ton/dekar verim aldıklarını ve iyi tarım ürünü sertifikasına sahip olan ürünlerinin Antalya'ya kadar birçok pazardan alıcı bulduğunu belirterek, "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları alanları hızla artmaktadır. Artan üretim sonucu üretilen ürünlerin tüketimi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle iyi tarım uygulamaları ürünlerinin tüketimi ve üretilen ürünlerin tüketicilere tanıtılması ve ürünlerin hangi aşamadan geçtiği, kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin nasıl yapıldığını ve İyi Tarım Uygulamalarının insan, hayvan refahı ve yaşanılabilir çevreye olan olumlu etkilerini tüketici ile üreticilere benimsetmek amacıyla ilimizde Bakanlığımızca destekli olarak 2014 yılından itibaren bu proje yürütülmektedir. İlimizde iyi tarım uygulamaları ürünlerine talebin giderek artması ve piyasada bu ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı bulması, bu konuya diğer kuruluşların da ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle çiftçilerin bu üretim sistemine geçmeleri ve yeni bir alternatif üretim modeli olan İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırmasıyla aile bütçesine hatta ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

İl Müdürümüz Sever, çiftçilerin konvansiyonel olarak yaptıkları tarımsal faaliyetler sonucunda kullanılan yoğun gübre ve zirai ilacın çevremizi, su kaynaklarımızı ve sağlığımızı tehdit ettiğini ifade etti. Bu nedenle üretimin her aşaması kontrollü ve doğru uygulamaların yapıldığı ve üretim sonunda ürünleri sertifikalandıran bu üretim biçimine bir an önce geçmenin ülke refahı ve toplum sağlığı açısından çok da önemli olduğunun büyük bir gerçeklik olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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