Eskişehir'deki geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
22.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:12
YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı