Eskişehir'deki geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Eskişehir'deki geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

22.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:12
Eskişehir'deki geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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