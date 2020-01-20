Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)
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Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAREskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:58
Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.A. ve S.T. ise ifadelerinin ardından salıverildi.


Kaynak: DHA
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