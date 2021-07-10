ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
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ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 45 kişinin ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sultan N. ile Hüseyin M. tutuklandı. E.N. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
ESKİŞEHİR - Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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