Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

02.10.2019 17:22

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim kurumlarında görev yapan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar D.Y, E.Ç, F.K, F.K, G.Ç, H.K, K.Y, M.Ö, N.S, N.G, N.P, Z.Y. ve Ş.Y. ile avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA