Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 1'i tutuklu 4 eski maliye çalışanı ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, duruşmada, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verirken, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 24 Ocak'a erteledi.



Öte yandan, tutuksuz sanıklardan birinin firarda olduğu öğrenildi.