Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1 muvazzaf binbaşı ile 1 üsteğmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ/PDY soruşturmalarında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kent merkezinde olduğunu belirledi. Aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 11 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 6'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 1 muvazzaf binbaşı ile 1 üsteğmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA