Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı
07.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:39

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar doğrultusunda 4'ü muvazzaf, 7'si meslekten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden muvazzaf binbaşı ve üsteğmen, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor Spor
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi Yaşam
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Esra Albayrak Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cenk Eren Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Podolski Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:59:47. #1.15#
title