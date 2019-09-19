Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer almakla suçlanan tutuksuz sanık Tahir Koca ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Koca'nın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine hükmetti.
Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan Zübeyir Öğütlü de 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.