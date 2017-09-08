Eskişehir'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Çıktı

Eskişehir'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.



Alınan bilgilere göre, Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Kaymaz Mahallesi yakınlarında Serdar D.'nin (32) kullandığı 16 NHY 89 plakalı minibüs, tekerleğinin patlaması sonucu takla atarak, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücünün eşi Netice Demir ve araçtaki Eyüp Enser Karabayır (3) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Bedirhan Karaboğa ve sürücü Serdar Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavisi ise devam ediyor. - ESKİŞEHİR