Eskişehir'deki dondurucu soğuklar

ESKİŞEHİR (İHA) - Hava sıcaklığının '0' derecenin altına düştüğü Eskişehir'de süs havuzu kenarları, çevresinde bulunan su birikintileri ve çiçekler buz tuttu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dondurucu soğuklar Eskişehir'de etkili oluyor. Sabah saatlerinde sıfırın altında 8 dereceyi gösteren termometreler, öğle saatlerinde ancak sıfırın altında 5 dereceye kadar yükseldi. Etkili olan soğuk havayla birlikte süs havuzu kenarları, etrafa sıçrayan sular, bitkilerin yapraklarını buz tuttu.

Meteoroloji, önümüzdeki pazar gününe kadar etkisini göstermesi beklenen soğuk hava ve buzlanma konusunda vatandaşları uyardı. - ESKİŞEHİR