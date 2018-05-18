Eskişehir'deki Doğurganlık Hızı Türkiye Ortalamasının Altında Kaldı

Eskişehir'de geçen yılki doğurganlık hızı, bir önceki yıla göre artış gösterse de, Türkiye ortalamasının altında kalarak 1,54 çocuk oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 291 bin 55 oldu. Eskişehir'de canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2016 yılı verisine göre 9 bin 908 iken, bu sayı yüzde 1,26 artarak 2017 yılında 10 bin 33 oldu. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2,07 çocuk olurken, Eskişehir'de toplam doğurganlık hızı ise 1,54 çocuk oldu.

Eskişehir'de kaba doğum hızı binde 11,8

Ülke genelinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıurfa, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocuk ile Gümüşhane oldu. Türkiye'de kaba doğum hızı binde 16,1 olurken, Eskişehir'de kaba doğum hızı ise binde 11,8 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,7 ile Şanlıurfa, kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Edirne oldu. - ESKİŞEHİR