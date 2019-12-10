Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
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Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

10.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:18
Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA
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