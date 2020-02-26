Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı

26.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:46

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras ile maktulün son görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir-Seyitgazi karayolu yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aras'ın, nişanlısı Emrah Öztürk ile yolun karşıya geçmesi ve tellerin arasından kent ormanına girmesi yer alıyor.

Görüntülerde, bir süre sonra ise Aras'ın ormandan tek başına çıktığı, yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay

24 Şubat'ta, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra Aras ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA