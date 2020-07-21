Eskişehir'deki bozulan yollar vatandaşın tepkisini çekiyor Porsuk Nehri başta olmak üzere birçok güzelliğiyle Avrupa kentleriyle kıyaslanan Eskişehir'in şehir merkezindeki yollarında meydana gelen bozulmalar, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Porsuk Nehri başta olmak üzere birçok güzelliğiyle Avrupa kentleriyle kıyaslanan Eskişehir'in şehir merkezindeki yollarında meydana gelen bozulmalar, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Son günlerde Eskişehir'de araç ve yayalar tarafından kullanılan birçok yolda bozulmaların arttığı gözlendi. Sürücülere zor anlar yaşatan bozuk yollar, lastik patlamalarının yanı sıra araçlarda maddi hasara sebep olabiliyor. Özellikle yağmur yağdığında suyla dolması nedeniyle bozuk olduğu belli olmayan yollar yayalara da zor anlar yaşatıyor. Çukurların yoğun olduğu yollardan motosiklet sürücüleri de etkilenirken vatandaşlar yolların onarılmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA