Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayı ücretleri iade ediliyor Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayında kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edildiği bildirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Eskişehir'deki bazı yurtlarda barınan öğrencilerin mart ayında kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimize, mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade edilecek. Nisan, mayıs ve haziran ayları için de öğrencilerimizden ücret alınmayacak. Kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak."

Kaynak: AA