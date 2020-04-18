Eskişehir'deki 3 mahallede drone ile sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı Eskişehir'de polis, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında drone ile denetim yaptı.

Eskişehir'de polis, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında drone ile denetim yaptı.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri ise drone ile Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe mahallerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Mahallenin cadde ve sokaklarını denetleyen ekiplere, asayiş ve trafik ekipleri de eşlik etti. Drone ile kısıtlama kuralına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, polis tarafından uyarıldı.

Kaynak: AA