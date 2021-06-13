ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunan yaşlı adam ile torunu, hayırseverlerin teslim ettiği çuvallar dolusu kapağın çalınması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunan yaşlı adam ile torunu, hayırseverlerin teslim ettiği çuvallar dolusu kapağın çalınması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Torunu Melike Sarıtaş (18) ile sosyal medyada "Dede Torun Mavi Kapak" adıyla açtıkları hesap aracılığıyla 2008 yılından bu yana engellilere yardım eden Halit Aydoğan (74), Sümer Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan kapakların çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Aydoğan, Emek Mahallesi'nden hayırseverlerin teslim ettiği 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kilogram kapağı evinin önüne getirdiğini söyledi.

Torununun kapakların görüntüsünü çektikten sonra yanından ayrıldığını belirten Aydoğan, "Kapakları içeri alalım dedik, bir baktım ne kapak var ne bir şey. 5 dakika içinde gökten mi geldi? Bu sokaktan gelmiş değildir bu. Gökten sivrisinek gibi geldi, aldı gitti. O kapaklarla hemen hemen bir tekerlekli sandalye alma gücüne sahiptim. Kapakların gittiğine üzülmüyorum, bir engelli kardeşimizin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum." diye konuştu.

Sarıtaş da destek olanlara teşekkür etmek amacıyla video çektiğini, kapak teslim etmek istediğini söyleyenler arayınca da evin önünden ayrıldığını dile getirdi.

Olayın dedesi namaz kılmak için içeri girdiğinde yaşandığını ifade eden Sarıtaş, "Daha önce de sosyal medya hesabımız çalınmıştı. Şimdi de kapaklarımız çalındı. Ne istiyorsunuz bizden? Bir gün bu duruma düşünce mi anlayacaksınız elden ayaktan kesilmek nasıl bir şey?" dedi.

Sarıtaş, fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak kapakların bulunmasını diledi.

ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı
ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı
ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı
ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Metin Uca Atilla Taş Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 13:21:31. #1.15#

title