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Eskişehir'de zor durumdaki çiftçiye destek devam ediyor

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Eskişehir'de zor durumdaki çiftçiye destek devam ediyor

Türkiye'de bu alanda örnek belediyelerden olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık yapan üreticilere desteklerini sürdürüyor. Artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen çiftçilere, Ziraat Odası iş birliği ile yem desteği veriliyor.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretime katkı sağlamak için atıl durumda olan belediye arazilerine ektiği yulaf, arpa ve buğday ihtiyaç sahibi üreticilere dağıtılmaya devam ediyor. Odunpazarı Ziraat Odası ile işbirliği içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, yem fiyatlarının artması nedeniyle üretemez hale gelen üreticileri tespit ederek yem desteğinde bulunuyor. Kendi tarlalarında ürettiği arpa, buğday ve yulafları yem olarak dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu destekleri arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, yem fiyatlarında meydana gelen büyük artışlardan dolayı özellikle küçük üreticinin son derece zorlandığını belirtti. Erdemli " Türkiye'de kırsal kalkınma projelerine önem veren belediyelerimizin başında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bu destekler gerçekten bizler için çok anlamlı, çok kıymetli. Özellikle atıl tarlaların bu şekilde değerlendirilmesi projeyi daha da anlamlı kılıyor. Bu destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Hububat desteğinden faydalanan üreticiler ise "Son 1 yıldaki artışlar belimizi çok büküyor. Duyduk ki belediyemiz böyle güzel bir destek sağlıyor hemen başvurduk. Yemlerimizi hayvanlarımıza verirken hep bu dayanışmayı hatırlayacağız. Bu ülkenin kurtuluşunun üretimden geçtiğine inanan bir başkana sahibiz. O yüzden kendisine minnettarız" diyerek desteklerin devam etmesini beklediklerini belirttiler.

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