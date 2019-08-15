Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı

15.08.2019 13:17

Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası ve 30 kilogram kurban eti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi, Gültepe ile Uluönder mahallelerinde "dil düşürmek" suretiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ve 30 kilogram kurban eti çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit ettikleri S.C, M.C. ve A.C'yi bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA