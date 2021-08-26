Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tuğba Çatırlar Köseoğlu idaresindeki 26 ABZ 172 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Göktuğ Karahan'ın kullandığı 26 GA 199 otomobille çarpıştı.

Köseoğlu yönetimindeki araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak 26 S 0344 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Tuğba Çatırlar Köseoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Göktuğ Karahan ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Göktuğ Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza, olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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