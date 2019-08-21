21.08.2019 18:23

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

3 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine girdi

Kurtarma çalışmalarını bir vatandaş kız arkadaşına sarılarak izledi

Tırlardan çıkarılan sürücüler bir saatlik bir çalışma sonucu kurtarılabildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 3 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza araçlarına sıkışan 2 tır şoförü, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Ayrıca kaza alanında yapılan kurtarma operasyonunu sırasında bir vatandaşın kız arkadaşına sarılarak izlemesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre; kaza Eskişehir-Ankara çevreyolu Hava Müzesi önünde yaşandı. Öğle saat 14.30 sıralarında çevreyolu üzerinden ilerleyen 06 AB 243 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y., iddialara göre ani fren yaptı. Bu esnada arkadan gelen Metehan Ö. idaresindeki 26 YD 079 plakalı kamyon, 14 EB 286 Hüseyin G. idaresindeki plakalı tır, Mehmet Çoğultuğ idaresindeki 47 PL 167 plakalı tır, Muharrem Çoğultuğ 21 LB 432 plakalı tır ve 26 UN 099 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır şoförleri Mehmet Çoğultuğ ve Muharrem Çoğultuğ araçları içinde sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler. Direksiyon başında sıkışan iki tır sürücüsü için müdahaleye başladı. Sürücüler uzun uğraşlar sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından makas ve ayırıcılar yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu bulundukları yerden acil servis ekiplerinin koordinesinde çıkartıldı.

Tırlardan çıkarılan sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevre yolunda yaklaşık 1 saat tek yönden trafik akışı sağlandı. Tır ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza sırasında 26 UN 099 plakalı araçta bulunan bir kadın, kazanın bir anda olduğunu, birden tırın altına girdiklerini söyledi.

Öte yandan olayda yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayı duyarak izlemek için olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Bir vatandaşın kazada sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sırasında kız arkadaşına sarılarak izlemesi de dikkat çekti.

Kaynak: İHA