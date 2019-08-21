Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası -Kazaya 4 tır, kamyon ve otomobil karıştıESKİŞEHİR - Eskişehir'de birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

21.08.2019 15:54
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

-Kazaya 4 tır, kamyon ve otomobil karıştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazaya, 4 tır, otomobil ve kamyon karıştı. Araçların birbirine girdiği kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçların içinde sıkışan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı konusunda henüz bir bilgi alınamadı.

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası
Kaynak: İHA
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