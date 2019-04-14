Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam üstü bastıran sağanağın ardından etkili olan dolu kentte trafik kazalarına neden oldu.

Eskişehir Ankara kara yolu üzerinde polis ekip otosu, gelin arabasının da aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada ise 1 polis memuru yaralandı.

Kaza sonrası sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memurunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Eskişehir-Ankara karayolu araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA