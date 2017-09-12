Eskişehir'de zincirleme kaza...10'dan fazla araç birbirine girdi



ESKİŞEHİR – Eskişehir-Ankara karayolunda aralarında yolcu otobüsü ve tırlarında karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir yolcu otobüsü, 3 tır ve yaklaşık 8 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan çok sayıda vatandaş yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine vararak, çalışmalarına başladı. Çok sayıda yaralı Eskişehir'de bulunan çeşitli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan otomobiller çekici yardımıyla çekilmeye başlandı. Kaza nedeniyle Eskişehir-Ankara karayolu trafiğe geçici süreyle kapatıldı.