Eskişehir'de Zafer Bayramı Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de Zafer Bayramı Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlanacak

Eskişehir'de Zafer Bayramı Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlayacak. Bayramda müzeler ve diğer merkezler de açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı için üç ayrı etkinlik düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos'taki etkinlik programı, saat 11.30'da Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi'nin Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'daki bilim gösterisi ile başlıyor. 13.00'de ise Porsuk Çayı'nda Zafer Kupası Dragon Yarışları yapılacak. Pandemi sebebiyle yaklaşık 1 yıldır araçlarla kortej şeklinde düzenlenen fener alayı etkinliği ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 21.00'de Porsuk Çayı'nda bot ve gondollarla gerçekleştirilecek.

30 Ağustos'ta Odunpazarı'nda bulunan Kent Müzeleri Kompleksi'ndeki tüm müzelerin ve Hayvanat Bahçesi, Masal Şatosu'nun da hizmete açık olacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, cadde otoparklarının bayram boyunca ücretsiz olacağını ve etkinliklere katılacak tüm vatandaşlar ile tüm ziyaretçilerin pandemi sebebiyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması konusundaki uyarılarını yinelediler. Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilecek Zafer Kupası Dragon Yarışları sebebiyle bot ve gondollar 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Metin Çekmez Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Arda Güler Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de Zafer Bayramı Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:04:53. #1.15#

title