Eskişehir'de Zafer Bayramı Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlanacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda fener alayı ile kutlayacak. Bayramda müzeler ve diğer merkezler de açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı için üç ayrı etkinlik düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos'taki etkinlik programı, saat 11.30'da Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi'nin Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'daki bilim gösterisi ile başlıyor. 13.00'de ise Porsuk Çayı'nda Zafer Kupası Dragon Yarışları yapılacak. Pandemi sebebiyle yaklaşık 1 yıldır araçlarla kortej şeklinde düzenlenen fener alayı etkinliği ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 21.00'de Porsuk Çayı'nda bot ve gondollarla gerçekleştirilecek.

30 Ağustos'ta Odunpazarı'nda bulunan Kent Müzeleri Kompleksi'ndeki tüm müzelerin ve Hayvanat Bahçesi, Masal Şatosu'nun da hizmete açık olacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, cadde otoparklarının bayram boyunca ücretsiz olacağını ve etkinliklere katılacak tüm vatandaşlar ile tüm ziyaretçilerin pandemi sebebiyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması konusundaki uyarılarını yinelediler. Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilecek Zafer Kupası Dragon Yarışları sebebiyle bot ve gondollar 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.

Kaynak: Bültenler