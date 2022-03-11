Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, BİM market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, BİM market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bölgede bulunan zincir marketlere, vatandaşın alışveriş kalitesinin artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde satılan ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ayrıntılı etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Ürünlerin raflarda bulunmaması halinde depoda olup olmadığı da kontrol edildi. Yapılan denetimlerde girilen marketlerde genel olarak bir problemle karşılaşılmadı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı

Seylap Caddesi üzerindeki BİM market şubesinde satılan toz şekerin etiket fiyatı 46,50 TL iken kasa fiyatı 49,90 TL olarak tespit edildi. Zabıta ekipleri denetiminde ortaya çıkan uyuşmazlık karşısında tutanak tutularak işlem yapıldı. Market çalışanlarından etiketin düzenlenmesi istendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Tepebaşı, Zabıta, Market, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title