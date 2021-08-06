Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
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Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Valiliği, kentte yapılacak her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

ESKİŞEHİR Valiliği, kentte yapılacak her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte basın açıklaması ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, "Son günlerde ülkemiz gündemindeki konular ile ilgili olarak, özellikle sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının yapıldığı gözlemlendiğinden; toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere, halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddelerindeki hükümler gereğince; İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil), Valilik ve Kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve bunlara destek veren grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Valiliğimizin 06.08.2021 tarih ve 526 sayılı kararı gereği, 07.08.2021 tarihi saat: 00.01 ile.21.08.2021 tarihi saat: 24.00'a kadar, 15 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.


Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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