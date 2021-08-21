Eskişehir'de yurt binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de yurt binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yurt binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yurt binasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de yurt binasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki bir yurttan çok sayıda inşaat malzemesi ve eşyanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarından yola çıkarak, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan E.D. ile U.B.V'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların çalıntı eşyaları sakladıkları Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'ndeki depoda arama yapan polis, ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahibine teslim etti.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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