Eskişehir'de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri mayısın ilk haftasında başlayacak
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Eskişehir'de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri mayısın ilk haftasında başlayacak

Eskişehir'de 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri mayısın ilk haftasında başlayacak
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehir'de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi.

Eskişehir'de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma ve kutlama kararının alındığı, 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan genelgeyle de 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Vali Erol Ayyıldız'ın talimatları doğrultusunda vali yardımcısı koordinasyonunda 9 çalışma grubu oluşturulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışma gruplarında alanında uzman kişiler, akademisyenler ile yazarlar yer almıştır. Yapılan online toplantılar ile her alana yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirilerek görüş ve öneriler alınarak, bu çalışmalar ile yol haritası hazırlanmış olup 12 Kasım 2020'de ilimize gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız başkanlığındaki heyete sunulmuş ve son şeklini almıştır. Yaşadığımız salgın koşulları da göz önünde bulundurularak ilgili tüm paydaşlara yıl içinde gerçekleştirecekleri anma etkinlikleri kapsamında görevleri tebliğ edilmiştir. İlimizdeki anma etkinliklerini mayıs ayının ilk haftası olan 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' ile resmen başlatmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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