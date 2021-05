Eskişehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı projelerle dikkati çekiyor

Eskişehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, ulusal ve uluslararası eTwinning projeleri geliştiriyor.

Merkez Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesinde yer alan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğretmenleri ve öğrencileri 5 ulusal ve uluslararası eTwinning projesi geliştirme başarısı gösterdi.

Danışman öğretmenler Emine Vildan Cüre ve Nesrin Çakır, Bakü Türk Okulu ortaklığıyla "1 kitap, 1 film, 1 kahve" adlı uluslararası bir eTwinning projesi hazırladı. Senaryo haline getirilerek film çekilen kitaplardan oluşturulan listeyle öğrencilerin her ay bir kitap okuyup aynı kitabın filmini izlemelerinin sağlandığı proje kapsamında söyleşiler, kitap-film kritikleri gibi çeşitli etkinliklerde düzenleniyor.

Okulun İngilizce öğretmeni Münebiye Irgat'ın danışmanlığını yaptığı "Satranç Coğrafyam" adlı eTwinning projesine Türkiye'nin 7 farklı kentinden 8 öğretmen ve 57 öğrenci katılıyor.

Satranç konusunda gelişme sağlamak ve öğrencilerin uzamsal düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlayan proje, kültürel ve sosyal alanlarda iletişim, işbirliği, takım ruhu oluşturma, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve teknolojiyi güvenli, üretken ve faydalı kullanmasını da hedefliyor.

7 ülkenin katıldığı proje: "eTwinning Around The World in 80 Days-80 Günde Dünyada eTwinning"

Danışman öğretmenliğini Münebiye Irgat'ın yaptığı "eTwinning Around The World in 80 Days-80 Günde Dünyada eTwinning" adlı proje İtalya, İspanya, Fransa, Romanya, Ürdün, Hırvatistan ve Türkiye'den 13 öğretmen ve 170 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, yabancı dili etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu becerilerinin yanında edebiyat ile coğrafya alanında bilgilerinin genişlemesini sağlamaya amaçlaya proje, dünyadaki farklı şehirleri ve kültürleri tanımayı, web2 araçlarını kullanarak işbirlikçi çalışmalar yaparken hem dijital hem sosyal becerilerini geliştirmeyi sağlıyor.

Yunus Emre'nin dizeleriyle değerler eğitimi

"Kendimde Aradım, Kendimi Bildim, Gelen Saadetle Gelsin, Giden Selametle Gitsin Diye" adlı proje ise meslek dersi öğretmeni Nesrin Çakır danışmanlığında hazırlandı.

Türkiye ve Azerbaycan ortaklığıyla oluşturulan proje, hayatta büyük önemi olan, iyi insan olmaya mümkün kılan temel değerleri, Yunus Emre'nin dizeleriyle sosyal paylaşım siteleri üzerinde paylaşıp, değerler eğitimini amaçlıyor.

"Resfebe ile 40 hadis" adlı Nesrin Çakır danışmanlığındaki proje ise 9-18 yaş aralığındaki çocukların, Hz. Peygamberi tanımaları ve onun sözleri olan hadisleri daha iyi kavrayabilmeleri için seviyelerine uygun olarak önceden belirlenmiş 40 hadisi ele alarak Resfebe çalışması yapmalarını amaçlıyor.

