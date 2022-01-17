Eskişehir'de Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi Çalıştayı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) desteğiyle yürütülen Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi Çalıştayı, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Çalıştay öncesi katılımcılar, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'u makamında ziyaret etti.

ATD Projesi Koordinatörü Sibel Tekin, Orman Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Ertan Pirdal, Başkan Yardımcısı Yunus Güneş, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç Koordinatör Erdoğan Özveren, Etüt Proje Baş Mühendisi Ender Tuncer ve OBM Ağaçlandırma Şube Müdürü Ayhan Şenel çalışmalar hakkında Bölge Müdürü İsmail Boz'a bilgi aktardı.

Görüşmede Orta Sakarya Havzası dışında Sivrihisar ilçesinin FAO desteği ile ağaçlandırılması da yeni bir proje olarak gündeme geldi. Ziyaret karşılıklı hediyeleşmeler ile sona erdi.

Çalıştay ise paydaşların katılımı ile yapıldı. Arazi uygulamasını takip eden uzmanlar birer sunum yaparak çalışmaları özetledi. Sakarya Nehri'nin aktığı havzada yer alan arazilerin erozyona karşı korunması, sağlıklı arazi kullanımı gibi konular tartışıldı, bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi.