Eskişehir'de yön levhasına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
13.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:26
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Murat Diker idaresindeki 51 DK 125 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Eskişehir Şehir Hastanesi Köprüsü yakınında yön levhasına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Murat Diker ile otomobilde bulunan Kazım Gökdemir ve Mustafa Savun, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar