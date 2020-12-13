Eskişehir'de yön levhasına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de yön levhasına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

13.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:26
Eskişehir'de yön levhasına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Murat Diker idaresindeki 51 DK 125 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Eskişehir Şehir Hastanesi Köprüsü yakınında yön levhasına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat Diker ile otomobilde bulunan Kazım Gökdemir ve Mustafa Savun, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Otomobille çarpışıp devrilen kamyonette sıkışan kişi ağır yaralandı
Otomobille çarpışıp devrilen kamyonette sıkışan kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Pierre Webo Kylian Mbappe Enner Valencia Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Bakan Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de yön levhasına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:26:29. #1.15#
title