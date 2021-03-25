Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
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Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivrihisar-Ankara kara yolunun 38. kilometresinde, Ali Ertuğral (49) idaresindeki 06 AE 2842 plakalı minibüs ile M.D'nin kullandığı Öz Doğu Kars seyahat firmasına ait 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Ertuğral olay yerinde yaşamını yitirdi. Ertuğral'ın cesedi, Sivrihisar Devlet Hastanesine gönderildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü, jandarmadaki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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