Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

06.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:44

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsündeki 23 yolcudan 5'i yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Diğer yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.

Yolculardan Soner Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'ya gitmek için Eskişehir'den otobüse bindiğini söyledi.

Müzik dinlediği sırada diğer yolcuların "yavaş, yavaş" diye bağırdığını duyduğunu belirten Yılmaz, "O an anlamadım. Sonra otobüs refüje çarparak yan döndü. Emniyet kemerim takılı olduğu için havada kaldım. Bana bir şey olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir durum yoktu. İnsanların panikleri vardı ama sağlık durumları kötü değildi." dedi.

Habibe Işık ise emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA