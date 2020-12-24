Eskişehir'de yol kontrolünde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
24.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:56
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolü uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçta bulunan Ö.Ö. ile Ü.Ç'nin üzerinde ve araçta narkotik dedektör köpeği "Tetik"le yapılan aramalarda, 47 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar