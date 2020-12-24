Eskişehir'de yol kontrolünde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolü uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçta bulunan Ö.Ö. ile Ü.Ç'nin üzerinde ve araçta narkotik dedektör köpeği "Tetik"le yapılan aramalarda, 47 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar