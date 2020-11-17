Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu
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Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

17.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:00
Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihallıççık ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihallıççık ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar özellikle yüksek kesimlerde etkisini koruyan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görevliler, sisin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

-İHA-

Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu
Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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