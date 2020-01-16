Eskişehir'de yoğun sis

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:29

Eskişehir'de sabah saatlerinde giderek etkisini arttıran sis, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücülere zor anlar yaşattı.



Eskişehir'de yüksek kesimlerde yoğun olarak başlayan ve giderek kent merkezinde de etkisini arttıran sis, güzel görüntüler oluştururken sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü Eskişehir'de, hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye kadar düştü. Eskişehir Emniyeti de gün içinde devam edecek olan doğa olayı ile alakalı sürücülere uyarılarda bulundu. Dün akşam sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, sürücülerin oluşabilecek buzlanma ve sis hadiselerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.



Meteorolojiden alınan verilere göre sis, gün boyu etkisini devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise en düşük eksi 5, en yüksek 4 derece olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA