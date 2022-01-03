ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de etkili olan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken, güzel manzaralar oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de etkili olan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken, güzel manzaralar oluşturdu.

Kent merkezinde sabah başlayan sis, farklı bölgelerde de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller ise sisin arasında kaybolurken, güzel manzaralar ortaya çıktı. Kentte 2 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 9 dereceye kadar çıkmasının ve yağmur görülmesinin beklendiği kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title