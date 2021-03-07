Eskişehir'de yerli ve milli lokomotif üretimine kadın eli değiyor

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Eskişehir'de yerli ve milli lokomotiflerin üretiminde 339 kadın görev alıyor.

Alanında birçok teknolojiyi üreten TÜRASAŞ'ta, çeşitli Ar-Ge projeleri, milli lokomotif, dizel tren setleri, milli yük vagonu, çeşitli tipte dizel motor ve cer motorları üretim projeleri hayata geçiriliyor.

339 kadın personel, Yüksek Hızlı Tren (YHT) başta olmak üzere hafif raylı sistem araçları sektöründe belediyeler için metro, tramvay, banliyö araçlarının tasarımı ve imalatında talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRASAŞ'ta 9 yıldır kalite sorumlusu olarak görev yapan Özlem Dinçyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalarını anlattı.

Demir yolunun aşk olduğunu dile getiren Dinçyılmaz, şöyle devam etti:

"Ben Rizeliyim. Demir yolu Samsun'a kadar geliyor. Eskişehir'e gelene kadar hiç lokomotif görmemiştim. Şu an makinistlik okuyorum. Kadın elinin değdiği bu lokomotifleri kullanmak da keyifli olur düşüncesiyle eğitim alıyorum. Kadınlar için burası daha ağır bir sanayi gibi görünebilir fakat bizler bunun da üstesinden gelebilecek güçteyiz. Kadınların her alanda olması, üretime destek vermesi gurur verici."

"Kadınlar artık her yerde"

Atölye amiri makine mühendisi Vecibe Önal da yerli ve milli lokomotiflerde kadınların imzasının bulunmasından gurur duyduğunu söyledi.

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği (AB) standartlarında aynı anda 2 farklı tipte ayda 2 dizel elektrikli, 4 elektrikli lokomotif üretim yapabilme kabiliyetlerinin olduğunu aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Haftada 1 dizel motor üretimi ve 2 lokomotif revizyonu, yine günde 3 yük vagonu ve 2 cer motoru imalatı yapma kapasitesine sahibiz. AB standartlarında, TSİ sertifikalı, yeni teknolojiye sahip yüzde 100 yerli tasarım ve yüzde 90 yerli oranı ile çeşitli tipte yük vagonu imal ediyoruz. Kadınlar artık her yerde. Şimdiye kadar Marmaray cer motoru üretiminde, hibrit lokomotif üretimindeki projelerde bulundum. Bir kadın olarak bu projelerin içinde bulunmak çok keyifli. İnşallah daha çok kadınla çalışırız. Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum."

Teknik Büro Müdürlüğü görevini yürüten elektrik elektronik mühendisi Meral Tuna ise kurumda aile gibi olduklarını belirtti.

Tuna, "Kadının eli ailesinde, çevresinde, işinde. Yerli ve milli üretimde de kadınlarımızı görebiliyoruz. Kurumumuzun her alanında kadın çalışanlarımız var. Dünya Kadınlar Günü aslında eşitliğin simgesi. Tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar