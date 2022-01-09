Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu - Haberler
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Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de tarihi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika pazarı yeni yılın ikinci haftasında antika severlerle buluştu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tarihi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika pazarı yeni yılın ikinci haftasında antika severlerle buluştu.

Her hafta pazar günleri belirli illerde kurulan antika pazarı, 2022 yılının ikinci haftasında Eskişehirlilerle buluştu. Tarihi değeri olan ve bulunması zor ürünlerin sergilendiği antika pazarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde açılan pazarı her yaştan çok sayıda kişi ziyaret etti. Ucuzluğuyla halk arasında 'bit pazarı' olarak da bilinen antika pazarında tezgahların başı kapanış saatine kadar boş kalmadı. Tezgahının başında uyuyakalan bir satıcı ise görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

Eskişehir'de yeni yılın ilk antika pazarı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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